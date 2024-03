Cie Financiere Richemont Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Die Aktienanalyse der Cie Financiere Richemont zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 125,51 CHF lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 148,2 CHF verzeichnet, was einer Steigerung von 18,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 129,75 CHF weist einen positiven Trend auf, da der letzte Schlusskurs um 14,22 Prozent darüber lag. Somit erhält die Cie Financiere Richemont-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Cie Financiere Richemont-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -1,79 Prozent lag. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche ist dies jedoch eine Outperformance von +7,31 Prozent. Im Sektorvergleich liegt die Rendite jedoch 10,3 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung und Einschätzungen zur Cie Financiere Richemont wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet das Unternehmen im Vergleich zur Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter eine niedrigere Rendite von 1,94 % aus, was 1,21 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Schlecht" eingestuft.

