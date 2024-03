Cie Financiere Richemont Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Die Analyse von Cie Financiere Richemont zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie Financiere Richemont bei 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 24,77 unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cie Financiere Richemont-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Cie Financiere Richemont beträgt 1,94 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.