Cie Financiere Richemont Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Cie Financiere Richemont auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 84,17 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Cie Financiere Richemont derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Cie Financiere Richemont auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Cie Financiere Richemont lassen sich über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Cie Financiere Richemont in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie Financiere Richemont 17, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" als unterbewertet angesehen werden kann. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cie Financiere Richemont auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,36 % aus, was 0,91 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,27 %. Dies führt zur Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.

