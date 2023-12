Cidara Therapeutics tut es schon wieder?

Der Aktienkurs von Cidara Therapeutics verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,09 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 92,93 Prozent, was bedeutet, dass Cidara Therapeutics im Branchenvergleich um -83,84 Prozent unterperformte. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 59,9 Prozent, wobei Cidara Therapeutics um 50,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cidara Therapeutics liegt bei 73,47, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,87 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Bewertung von "Schlecht" auf diesem Niveau.

Die Dividendenrendite der Cidara Therapeutics beträgt 0 Prozent, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cidara Therapeutics insgesamt 2 Analystenbewertungen, deren durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 666,02 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cidara Therapeutics damit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.