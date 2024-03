Cidara Therapeutics Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Cidara Therapeutics diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Nach Ansicht der langfristigen Meinung von Analysten wird die Cidara Therapeutics-Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Die vorliegenden Bewertungen lauten 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Cidara Therapeutics. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 6 USD angesiedelt. Dies würde bedeuten, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von 836,04 Prozent erzielen könnte, da derzeit ein Kurs von 0,641 USD vorliegt. Insgesamt erhält die Aktie daher von der Redaktion das Rating "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie der Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cidara Therapeutics wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu der Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Cidara Therapeutics wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 74,38 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,84, was bedeutet, dass Cidara Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.