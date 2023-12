Cidara Therapeutics Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Cidara Therapeutics liegt bei 68,38, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating für die Cidara Therapeutics-Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Kommentare zu dem Unternehmen abgegeben, allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Cidara Therapeutics derzeit als "Schlecht" bewertet, da der Aktienkurs sowohl über dem GD200 als auch dem GD50 liegt. Der GD200 verläuft bei 1,05 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,716 USD liegt, was einer Abweichung von -31,81 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 0,8 USD, was einer Abweichung von -10,5 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Cidara Therapeutics-Aktie gemäß der aktuellen Analyse neutral bewertet wird, wobei die technische Analyse auf eine negative Tendenz hinweist.