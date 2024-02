Cidara Therapeutics Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Biotechnologie-Firma Cidara Therapeutics schüttet derzeit keine Dividenden aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,5 % eine um 2,5 Prozentpunkte niedrigere Dividendenrendite bedeutet. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Cidara Therapeutics in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten neun Tage lang die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Cidara Therapeutics um -44,38 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -11,48 Prozent, was Cidara Therapeutics mit einer Rendite von -44,38 Prozent deutlich unterbietet. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Cidara Therapeutics eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" führt.