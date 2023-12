Cidara Therapeutics Aktie: Was könnte passieren?

Die Dividende von Cidara Therapeutics im Verhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,5 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologiebranche entspricht. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Cidara Therapeutics als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cidara Therapeutics neutral ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 68,38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 53,93, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten 12 Monaten erzielte Cidara Therapeutics eine Performance von 9,09 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Biotechnologiebranche im Durchschnitt um 28,29 Prozent, was zu einer Underperformance von -19,2 Prozent für Cidara Therapeutics führt. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflegesektor, der eine mittlere Rendite von 14,32 Prozent hatte, lag die Performance von Cidara Therapeutics um 5,23 Prozent darunter. Somit erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Analysten bewerten die Aktie von Cidara Therapeutics langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Cidara Therapeutics. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 5,5 USD, was einer Erwartung von 668,16 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,716 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen vergeben wir daher die Gesamtbewertung "Gut".