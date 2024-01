Cidara Therapeutics Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Cidara Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,01 USD erzielt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,794 USD, was einem Rückgang von 21,39 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht"-Bewertung eingestuft. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,77 USD, was einem Anstieg von 3,12 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Cidara Therapeutics eingestellt waren. In den letzten zehn Tagen war die Diskussion hauptsächlich positiv, während an vier Tagen eine neutrale Haltung vorherrschte. Die aktuellen Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche hat die Cidara Therapeutics-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,71 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 25,29 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,42 Prozent und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 21,66 Prozent über dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden die Aktien von Cidara Therapeutics von Analysten insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Obwohl es keine aktualisierten Analysteneinschätzungen gibt, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 5,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 592,7 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.