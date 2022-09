Cicor wächst weiter und verdoppelt seine Produktionskapazität für hochwertige Elektronik in Vietnam

Bronschhofen, 26. September 2022 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) macht einen weiteren wichtigen Schritt bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie: Die Produktionskapazitäten in Thuan An City (Vietnam) werden deutlich erweitert, um die gestiegene Nachfrage bestehender und neu gewonnener Kunden zu bedienen. Im Rahmen ihrer Strategie setzt Cicor seit Jahren auf organisches Wachstum, was zu einer robusten Pipeline an… Hier weiterlesen