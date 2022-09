Cicor gibt die Ausübung der Wiedereröffnungsoption für die Emission zusätzlicher Pflichtwandelanleihen und der Option zum Verkauf dieser Anleihen an One Equity Partners bekannt

Bronschhofen, 27. September 2022 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt bekannt, dass sie ihre Option ausübt, ihre Pflichtwandelanleihe mit Fälligkeit 2027 im Umfang von CHF 40'188'000 neu zu emittieren und diese an One Equity Partners (OEP) zu verkaufen. Cicor hat im ersten Halbjahr 2022 ein Umsatzwachstum von 35,7% und ein EBITDA-Wachstum von 29,5% erzielt. Dies wurde durch… Hier weiterlesen