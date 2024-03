Cicor Aktie: Das wird teuer!

Derzeit wird die Aktie der Cicor AG an der Börse als unterbewertet eingestuft. Dies ergibt sich aus dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36, was bedeutet, dass die Börse 36,07 Euro für jeden Euro Gewinn von Cicor zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 74 Prozent. Insbesondere im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der Durchschnittswert des KGV bei 136, was die Unterbewertung der Cicor-Aktie weiter bestätigt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 88,46, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 57,84 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt erhält die Cicor-Aktie auf Basis des Relative Strength-Indikators ein Gesamtranking von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Cicor derzeit bei 46,53 CHF verzeichnet, während der Aktienkurs selbst bei 49,2 CHF liegt, was einer positiven Abweichung von +5,74 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 50,42 CHF, was einer Differenz von -2,42 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Cicor-Aktie auf Basis der technischen Analyse daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Cicor-Aktie aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -2,4 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Cicor von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.