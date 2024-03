Cicor Aktie: Das ist Wahnsinn!

Derzeit wird die Aktie von Cicor fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28, was bedeutet, dass die Börse 28,16 Euro für jeden Euro Gewinn von Cicor zahlt. Dies ist 78 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten", der momentan bei 130 liegt. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cicor liegt bei 11,76, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,96, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" aufgrund dieses Gesamtbildes.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Cicor im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,11 Prozent erzielt, was 11,24 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 15,76 Prozent, wobei Cicor aktuell 4,65 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Einschätzungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf Basis dieser Beobachtungen wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Cicor bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.