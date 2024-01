Cicor Aktie: Kaum zu glauben!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Cicor-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Cicor-Aktie insgesamt ein neutrales Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cicor-Aktie liegt bei 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine positive Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 30,89, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein positives Rating für Cicor.

Im Branchenvergleich hat die Cicor-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -7,63 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Cicor um 14,8 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cicor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 44,84 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 49,8 CHF liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin und führt zu einer guten Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung und somit erhält die Cicor-Aktie auch in dieser Kategorie ein gutes Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Cicor-Aktie, wobei das Sentiment und die Diskussionsintensität neutral sind, der RSI und die technische Analyse jedoch positive Signale liefern, während die Performance im Branchen- und Sektorvergleich eher negativ ausfällt.