Cicor Aktie: Am Scheideweg

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Cicor diskutiert. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Cicor insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Dividende: Derzeit schüttet Cicor niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 2,35 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,35 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument zur technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cicor. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 78,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass Cicor momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Schlecht" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist Cicor auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Cicor insgesamt mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Sentiment und Buzz: Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei haben wir die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Cicor zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine insgesamt "Neutral"-Einstufung.