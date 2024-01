?Cibusordic Real Estate ist zurück!

Die technische Analyse der Cibus Nordic Real Estate Publ zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 112,7 SEK liegt, während der aktuelle Aktienkurs 133,05 SEK beträgt. Dies bedeutet eine positive Abweichung zum GD200 von +18,06 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 123,08 SEK liegt, was einer positiven Abweichung von +8,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Cibus Nordic Real Estate Publ eher neutral diskutiert, wobei überwiegend neutrale Stimmungen und auch einige positive Themen zu verzeichnen waren. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in Social Media hat es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung gegeben. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da es weder übermäßig positive noch negative Diskussionen gab. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell weder besonders im Fokus steht noch vernachlässigt wird. Die Gesamtbewertung für die Aktie lautet daher "Neutral".

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 86,54 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 hingegen liegt bei 39,57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Cibus Nordic Real Estate Publ eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.