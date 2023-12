?Cibusordic Real Estate Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Cibus Nordic Real Estate Publ-Aktie in den sozialen Medien spiegeln ein gemischtes Bild wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher als "Neutral".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cibus Nordic Real Estate Publ-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Aktie positiv bewertet, da der aktuelle Kurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Somit erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Cibus Nordic Real Estate Publ aktuell als "Neutral" einzustufen ist, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch in der technischen Analyse.