?Cibusordic Real Estate Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten vier Wochen gab es bei Cibus Nordic Real Estate Publ eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, während die Kommunikationsfrequenz hingegen zugenommen hat. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein positiveres Bild. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 117,46 SEK, während der aktuelle Kurs bei 136,45 SEK liegt, was einer Abweichung von +16,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 120,97 SEK, was einer Abweichung von +12,8 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält Cibus Nordic Real Estate Publ daher eine Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie liegt bei 7,81, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,28, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Aktie geäußert wurden. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen keine starken Diskussionen über positive oder negative Themen rund um Cibus Nordic Real Estate Publ. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.