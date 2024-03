Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Aktie von Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 18,28 liegt die Bewertung insgesamt 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Wasserversorgung", der 132,51 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 13,02 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 15,65 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +20,2 Prozent und bewirkt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der Wert bei 15,71 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 15,65 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp eine Rendite von 67,63 Prozent erzielt hat, was mehr als 69 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die "Wasserversorgung"-Branche verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -1,31 Prozent, während Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp mit 68,94 Prozent deutlich darüber liegt.

Basierend auf dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.