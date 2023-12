Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Aktienkurs von Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 40 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Überperformance von 36,21 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt 3,79 Prozent, und Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp liegt aktuell 36,21 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 11,48 USD für den Schlusskurs der Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,36 USD, was einem Unterschied von +33,8 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf Dividenden kann bei einer Investition in die Aktie von Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 4,63 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt in der Wasserversorgung ist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Eine weitere Bewertungskomponente ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie im Internet. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer guten Einschätzung führt, während die Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt und daher neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp.