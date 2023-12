Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Aktie: Sensationelle Entwicklung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse. Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp hat ein KGV von 17,18, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 124,84 in der Wasserversorgungsbranche. Dies entspricht einer Unterbewertung von 86 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für diese Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,6 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp-Aktie sowohl in einem langfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 11,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,38 USD liegt, was einer Abweichung von +32,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 13,32 USD um +15,47 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde über die Aktie deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen ein "Gut"-Rating.