Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse der Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,53 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 16,16 USD weicht somit um +28,97 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 15,21 USD über dem letzten Schlusskurs (+6,25 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt jedoch eine überwiegend negative Einstellung gegenüber der Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp. In den letzten Tagen gab es fünf positive und neun negative Tage, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen neutral waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 19,11 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was auf eine relative Preissetzung hinweist. Aufgrund des niedrigeren KGV kann die Aktie daher als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales Stimmungsbild, wobei die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Insgesamt wird der Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ein "Neutral"-Rating zugeordnet.