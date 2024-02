Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Aktie: Eine neue Chance!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders wurden negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Wasserversorgung"-Branche hat eine Rendite von 4,7 Prozent, was zu einer Differenz von -4,7 Prozent zur Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp-Aktie führt. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp-Aktie von 16,11 USD mit +27,45 Prozent über dem GD200 (12,64 USD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 15,36 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,88 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp beträgt 19,11 und liegt somit unter dem Branchendurchschnitt von 85 Prozent. Die Branche "Wasserversorgung" weist einen Wert von 130,01 auf. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Gut" bewertet, da sie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.