Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,4 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,06 USD liegt, was einer Abweichung von +29,52 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 15,03 USD liegt darüber, mit einer Abweichung von +6,85 Prozent. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie einen Wert von 45,19 für RSI7 und 36,38 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Bezogen auf den Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 40 Prozent erzielt, was 45,33 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor liegt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch gab es in den letzten Tagen verstärkt negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.