Cia de Minas Buenaventura SAA Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Cia De Minas Buenaventura Saa-Aktie wurde in einer technischen Analyse betrachtet, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 9,5 USD lag. In Anbetracht des letzten Schlusskurses von 15,25 USD ergab sich eine deutliche Abweichung von +60,53 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führte. Auch wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (14,12 USD) betrachtet wird, liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +8 Prozent immer noch über diesem Wert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cia De Minas Buenaventura Saa-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Cia De Minas Buenaventura Saa als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,68 insgesamt 97 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 90,33 beträgt. Aufgrund dieses Maßstabs erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Cia De Minas Buenaventura Saa-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0,98 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342.83%. Infolgedessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Einschätzung des Sentiments und des Buzzfaktors wird die Aktie von Cia De Minas Buenaventura Saa aufgrund der schwachen Diskussionsaktivität im Netz und einer negativen Stimmungsänderung insgesamt mit einem "Schlecht"-Wert versehen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie sowohl positive als auch negative Aspekte aufweist, was zu gemischten Bewertungen in verschiedenen Analysekategorien führt.