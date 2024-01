Cia de Minas Buenaventura SAA Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Cia De Minas Buenaventura Saa ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Dieser Wert liegt bei 2,68, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 95,79. Daher wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Cia De Minas Buenaventura Saa eine Dividendenrendite von 0,98 % auf, was 8341,38 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,36 %. Somit wird der Ertrag als niedriger bewertet und das Unternehmen erhält die Einstufung "Schlecht".

Die Meinungen und Diskussionen zu Cia De Minas Buenaventura Saa auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung hin. Die überwiegende Anzahl der Kommentare und Meinungen in den vergangenen zwei Wochen war positiv oder neutral. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Cia De Minas Buenaventura Saa. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Anzahl von Diskussionen führen zu einem "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Zusammenfassend wird die Aktie von Cia De Minas Buenaventura Saa in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet, jedoch weist die Dividendenrendite auf eine schlechtere Performance hin.