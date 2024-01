Cia de Minas Buenaventura SAA Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

In den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Cia De Minas Buenaventura Saa zu verzeichnen. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Cia De Minas Buenaventura Saa um 27 Prozent höher, bei einer Rendite von 83,41 Prozent. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 56,24 Prozent erzielt, wobei Cia De Minas Buenaventura Saa mit 27,17 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Cia De Minas Buenaventura Saa liegt aktuell bei 0,98 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hingegen hat einen Wert von 8342,36, was zu einer Differenz von -8341,38 Prozent zur Cia De Minas Buenaventura Saa-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mit 8,5 USD angegeben, während der aktuelle Kurs bei 15,01 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Differenz zum GD200 von +76,59 Prozent und erhält die Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 10,64 USD, was zu einer positiven Differenz von +41,07 Prozent führt und ebenfalls eine Gesamtbewertung von "Gut" ergibt.