Cia de Minas Buenaventura SAA Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Cia De Minas Buenaventura Saa-Aktie kann sich über eine positive Stimmungslage freuen. Laut einer Analyse unserer Experten auf sozialen Plattformen waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden rund um das Unternehmen vor allem positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Cia De Minas Buenaventura Saa liegt derzeit bei 1,76 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau" von 8192,57 % ist das ein relativ niedriger Wert. Die Differenz von 8190,81 Prozentpunkten führt daher zur Einstufung "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt Auskunft über die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie in verschiedenen Zeiträumen. Für Cia De Minas Buenaventura Saa ergibt sich ein Wert von 29,31 für den RSI7 (7 Tage) und von 43,55 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI7 und zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse der Cia De Minas Buenaventura Saa-Aktie zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage lag bei durchschnittlich 7,83 USD. Am letzten Handelstag erreichte die Aktie einen Schlusskurs von 8,63 USD (+10,22 % Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 8,31 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist (+3,85 %), erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Cia De Minas Buenaventura Saa daher in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.