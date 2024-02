Cia Siderurgica Nacional Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Anleger-Stimmung bezüglich Cia Siderurgica Nacional war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf einer Auswertung diverser Kommentare und Beiträge in sozialen Medien. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Cia Siderurgica Nacional derzeit einen Relative Strength Index (RSI) von 43,14 aufweist, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 48, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cia Siderurgica Nacional derzeit bei 8,41 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,29 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als günstig eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung, des RSI und eine negative Bewertung der Dividendenpolitik, während auf fundamentaler Basis die Aktie als günstig betrachtet wird.