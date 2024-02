Cia Siderurgica Nacional Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Cia Siderurgica Nacional schüttet eine Dividendenrendite von 8,41 % aus, was 8320,53 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8328,93 %. Dies führt zu einer Einstufung des Ertrags als "Schlecht".

Die Diskussionen über Cia Siderurgica Nacional in den sozialen Medien zeigen ein positives Stimmungsbild. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die besprochenen Themen sind größtenteils positiv. Aufgrund dieser Signale stufen wir das Unternehmen als "Gut" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cia Siderurgica Nacional beträgt 40, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Cia Siderurgica Nacional bei 3,79 USD liegt, was einer Entfernung von +32,52 % vom GD200 (2,86 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50 beträgt 3,63 USD, was einem Abstand von +4,41 % entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cia Siderurgica Nacional-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.