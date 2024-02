Cia Siderurgica Nacional Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Cia Siderurgica Nacional zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 2,87 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,5 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +21,95 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,64 USD, was einen Abstand von -3,85 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cia Siderurgica Nacional liegt bei 54,17, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,68 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung basierend auf dem RSI ist daher ebenfalls "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Cia Siderurgica Nacional negativ ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen auf dieser Stufe daher als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cia Siderurgica Nacional bei 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 77,5) deutlich unter dem Durchschnitt liegt (ca. 88 Prozent). Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird das Unternehmen daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.