Cia Siderurgica Nacional Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von Cia Siderurgica Nacional stieg in den letzten 12 Monaten um 17,48 Prozent, was eine Outperformance von 14,36 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit 14,36 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Cia Siderurgica Nacional ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cia Siderurgica Nacional-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch neutral, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung und das Interesse von Marktteilnehmern in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde deutlich weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse erhält Cia Siderurgica Nacional auf Basis des längerfristigen gleitenden Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung, während der kurzfristige gleitende Durchschnitt zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.