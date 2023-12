Cia Energetica de Minas Gerais ist zurück!

Der Aktienkurs von Cia Energetica De Minas Gerais hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,82 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Versorgungssektor liegt die Aktie jedoch 33,99 Prozent unter dem Durchschnitt von 50,81 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 36,36 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 60,66 an. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Cia Energetica De Minas Gerais als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 6,26, was einen Abstand von 95 Prozent zum Branchen-KGV von 125,07 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie.