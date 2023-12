Cia Energetica de Minas Gerais Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Dividendenrendite für Cia Energetica De Minas Gerais beträgt 0,51 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was unter dem Mittelwert von 4,28 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten für diese Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Aktie beträgt aktuell 6,26, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb Cia Energetica De Minas Gerais auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,4 USD für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,29 USD, was einer Abweichung von -4,58 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Tendenz, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Cia Energetica De Minas Gerais liegt bei 33,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.