Cia Energetica de Minas Gerais Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Cia Energetica De Minas Gerais hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,37 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt die Rendite jedoch 6,7 Prozent unter dem Durchschnitt von 48,07 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt 48,07 Prozent, womit Cia Energetica De Minas Gerais aktuell 6,7 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den Social Media in Bezug auf Cia Energetica De Minas Gerais zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cia Energetica De Minas Gerais daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI von Cia Energetica De Minas Gerais 92,19, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,74, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war höher als üblich, was auf zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Damit erhält die Cia Energetica De Minas Gerais-Aktie ein "Gut"-Rating.