Cia Energetica de Minas Gerais Aktie: Keine Angst!

Die Cia Energetica De Minas Gerais hat in den letzten Tagen eine Kursänderung von -6,61 Prozent im Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs von 2,42 USD erfahren, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs für die letzten 50 Tage beträgt 2,29 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 59,76 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Cia Energetica De Minas Gerais.

Mit einer Dividendenrendite von 0,52 Prozent liegt die Cia Energetica De Minas Gerais unter dem Branchendurchschnitt von 4,66 Prozent und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cia Energetica De Minas Gerais war neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Dadurch wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.