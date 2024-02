Cia Energetica de Minas Gerais Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Dividendenrendite für Cia Energetica De Minas Gerais beträgt derzeit 0,52 Prozent, was unter dem Mittelwert von 4,13 Prozent liegt. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität erhielt das Unternehmen jedoch mehr Aufmerksamkeit als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cia Energetica De Minas Gerais-Aktie weist einen Wert von 17 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und deshalb als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich zum RSI der letzten 25 Tage, der bei 53,85 liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cia Energetica De Minas Gerais.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie einen Wert von 2,42 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 2,39 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,24 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit mit einem Stand von 2,3 USD führt zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Neutral".