Cia Energetica de Minas Gerais Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Cia Energetica De Minas Gerais wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 44,44 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,45 eine "Neutral"-Einstufung an.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von -2,07 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), welcher eine Abweichung von +1,72 Prozent aufweist.

In Bezug auf die Dividende hat Cia Energetica De Minas Gerais derzeit eine Dividendenrendite von 0,52 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,79 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Aktie von Cia Energetica De Minas Gerais in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 27,93 Prozent erzielt hat, was mehr als 30 Prozent über der durchschnittlichen Rendite von -1,92 Prozent in der "Stromversorger"-Branche liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie, aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.