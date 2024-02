Cia Cervecerias Unidas-Anleger wird’s freuen!

Der chilenische Getränkekonzern Cia Cervecerias Unidas wurde in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderungen über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Cia Cervecerias Unidas in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,23 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Getränkebranche stieg der Durchschnitt um 49,21 Prozent, was einer Underperformance von -42,98 Prozent für Cia Cervecerias Unidas entspricht. Auch im Verbrauchsgütersektor lag die Rendite mit 81,86 Prozent über der von Cia Cervecerias Unidas, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für Cia Cervecerias Unidas abgegeben, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 15,22 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 32,23 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt und Cia Cervecerias Unidas eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt einbringt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Cia Cervecerias Unidas als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,58 insgesamt 42 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke". Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.