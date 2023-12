Cia Cervecerias Unidas Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Dover":

Die technische Analyse der Cia Cervecerias Unidas zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 14,53 USD liegt, während der Aktienkurs bei 12,79 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -11,98 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 12,04 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +6,23 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 17 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 17,58 Euro für jeden Euro Gewinn von Cia Cervecerias Unidas zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies 57 Prozent weniger. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Cia Cervecerias Unidas eingestellt waren. Es gab drei Tage mit überwiegend positiven Themen und keinen negativen Diskussionen. An neun Tagen war die Stimmung eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cia Cervecerias Unidas eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Cia Cervecerias Unidas in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,23 Prozent erzielt hat. Die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien aus der "Getränke"-Branche lag hingegen bei -14,14 Prozent, was bedeutet, dass Cia Cervecerias Unidas im Branchenvergleich eine Outperformance von +20,36 Prozent aufweist. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Cia Cervecerias Unidas um 147,85 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.