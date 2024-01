Cia Cervecerias Unidas Aktie: Das macht sprachlos!

Die Dividende der Cia Cervecerias Unidas liegt mit einer Rendite von 1,02 Prozent um 2,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Getränke. Dies macht die Aktie zu einem eher unrentablen Investment im Vergleich zur Branche, weshalb die Redaktion sie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen hat.

In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite der Cia Cervecerias Unidas mit 6,23 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Verbrauchsgüter-Aktien um mehr als 147 Prozent darunter liegt. Die "Getränke"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -11,92 Prozent, während die Cia Cervecerias Unidas mit 18,14 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cia Cervecerias Unidas derzeit bei 14,45 USD liegt, während der Aktienkurs bei 12,54 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -13,22 Prozent liegt. Im Vergleich dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 12,18 USD, was einem Abstand von +2,96 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Cia Cervecerias Unidas daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.