Cia Cervecerias Unidas Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs von Cia Cervecerias Unidas stagnierte in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von 6,23 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -13,91 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +20,14 Prozent im Branchenvergleich für Cia Cervecerias Unidas. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor hat das Unternehmen jedoch eine mittlere Rendite von 153,75 Prozent verzeichnet, was einer Unterperformance von 147,52 Prozent entspricht. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Cia Cervecerias Unidas eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen festgestellt werden. Die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wurde mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Cia Cervecerias Unidas für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Cia Cervecerias Unidas zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Cia Cervecerias Unidas mit einer Dividendenrendite von 1,02 Prozent aktuell einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,85%). Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cia Cervecerias Unidas-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.