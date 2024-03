Cia Cervecerias Unidas Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Aktienkurs der Cia Cervecerias Unidas verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,55 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite 56,16 Prozent unter dem Durchschnitt von 35,61 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -1,34 Prozent, wobei die Cia Cervecerias Unidas aktuell 19,21 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Cia Cervecerias Unidas als neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 80,95, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung von 48,48 ergibt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet die Cia Cervecerias Unidas einen Wert von 2,92 Prozent, der niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,22%. In der "Getränke"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -5%, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Cia Cervecerias Unidas liegt bei 20, was bedeutet, dass die Börse 20 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.