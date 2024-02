Cia Cervecerias Unidas Aktie: Jubelschreie!

Die Cia Cervecerias Unidas-Aktie erhält laut Analysten eine durchweg positive Bewertung. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Obwohl es seit dem letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 15,22 USD, was einen Anstieg um 27,68 Prozent vom letzten Schlusskurs (11,92 USD) bedeuten würde. Daher wird die Aktie von den Analysten weiterhin als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz in den sozialen Medien gab es eine positive Veränderung, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt positiven, aber dennoch "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Cia Cervecerias Unidas liegt derzeit bei 1,02 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,15 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 11,92 USD der Aktie um -3,95 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch aufgrund der Distanz zum GD200 von -14,37 Prozent insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt erhält die Cia Cervecerias Unidas-Aktie also eine durchwachsene Bewertung von den Analysten, wobei das durchschnittliche Kursziel und die Stimmung in den sozialen Medien positiv sind, aber die Dividendenrendite und die technische Analyse eher negativ ausfallen.