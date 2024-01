Ci&T Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den letzten zwei Wochen wurde Ci&t von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Kommentare und Wortmeldungen der Anleger zeigen eine insgesamt positive Stimmung. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Auch die Analysten bewerten die Ci&t neutral, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 7 USD, was einem Anstieg um 41,41 Prozent entspricht. Die Analysten-Untersuchung führt daher ebenfalls zur Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 81, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt dagegen bei 52,2 und führt zu einer neutralen Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ci&t.

Die Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien führte zu einer schlechten Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer. Die Aktie wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.