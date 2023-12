Ci&T Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Stimmung bei Ci&t ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen gab es weder übermäßig positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Kommunikation über Ci&t in den sozialen Medien hat sich nicht grundlegend verändert, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde über Ci&t mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und zu einem "Gut"-Rating insgesamt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Ci&t-Aktie (4,99 USD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (5,31 USD) liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung, und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Analysten geben der Ci&t-Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral". Kurzfristig gilt die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel. Das Kursziel der Analysten liegt bei 7 USD, was auf eine zukünftige Performance von 40,28 Prozent hindeutet und somit zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Neutral".