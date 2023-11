Ci&T Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument, das in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während ein überverkauftes Wertpapier eher Kursgewinne verzeichnen könnte. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ci&t heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 58,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ci&t weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 42,8). Somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Ci&t-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ci&t festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für diese Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Ci&t zeigt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da in den letzten 12 Monaten 0 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ci&t vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ci&t liegt bei 7 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 36,19 Prozent entspricht. Daher erhält diese Analyse das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Ci&t veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Ci&t. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.