Chuy's löst Jubelsturm aus!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv für die Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch die Diskussion der Anleger über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Chuy's verstärkt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und hier wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Chuy's-Aktie beträgt aktuell 36,66 USD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter bei 34,3 USD, was einer Abweichung von -6,44 Prozent entspricht. Daher erhält Chuy's eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 35,36 USD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (-3 Prozent). Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Neutral"-Rating für Chuy's. Insgesamt wird Chuy's auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) wird Chuy's als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,15 gehandelt, was einem Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,64 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für Chuy's.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Chuy's-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating von den Analysten. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Chuy's vor. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 46 USD, was einer potenziellen Steigerung um 34,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (34,3 USD) aus entspricht. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist also "Gut". Zusammengefasst erhält Chuy's somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.