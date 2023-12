Chuy's Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Aktienkurs von Chuy's hat im letzten Jahr eine Rendite von 23,24 Prozent erzielt, was 27,79 Prozent über dem Durchschnitt (-4,55 Prozent) der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" übertrifft Chuy's die mittlere jährliche Rendite um 24,61 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Chuy's bei 36,85 USD liegt, was einer Entfernung von +0,52 Prozent vom GD200 (36,66 USD) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 34,49 USD, was einem Abstand von +6,84 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Chuy's-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Chuy's festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet, da auch die Kommunikationsfrequenz keine signifikanten Veränderungen aufweist. Insgesamt erhält Chuy's daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Aspekten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 21 auf, was bedeutet, dass die Börse 21,04 Euro für jeden Euro Gewinn von Chuy's zahlt. Dieser Wert liegt 57 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, der bei 48 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.