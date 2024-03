Chuy's Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Analysten haben eine positive Einschätzung für Chuy's abgegeben, da 2 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Chuy's beträgt 46 USD, was einer potenziellen Wertsteigerung von 37,68 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Chuy's zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Daher erhält die Aktie ein neutrales Rating in Bezug auf den RSI.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Chuy's bei 36,27 USD verzeichnet, während der Aktienkurs selbst bei 33,41 USD liegt. Dies ergibt eine negative Abweichung von -7,89 Prozent und führt zu einer schlechten Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 34 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Chuy's-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chuy's 17,77, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen KGV-Wert von 45,79 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie der Chuy's aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält sie eine positive Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.